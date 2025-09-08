Mobiler EC-Kartenleser immer dabei

So manches Rote Fahne Magazin blieb aber unverkauft, oder eine Spende fiel aus, weil gerade bei jüngeren Leuten das Bargeld aus der Mode kommt. Da hilft kein Ärgern oder Schimpfen! Man muss den Leuten die Unterstützung der MLPD einfacher machen.



Deshalb habe ich mir ein mobiles EC-Kartenlesegerät zugelegt, das mit einem Girokonto verknüpft ist. Kein Umsatz und keine Spende für die MLPD sollen verloren gehen! Das kann ich nur empfehlen! Verschiedene Dienstleister bieten inzwischen Apps für „kontaktloses Bezahlen“ für neuere Smartphones an. Es lohnt sich, die Angebote zu verfolgen. Das macht das Bezahlen auf der Straße dann noch einfacher. Zur Politik der Großen Koalition passt unbedingt auch wieder der Aufruf „Ein Euro Spende gegen die Regierungspolitik“.

Spenden an die MLPD können auch per PayPal oder über das Spendenkonto bei der GLS-Gemeinschaftsbank überwiesen werden: IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00.