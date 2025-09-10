Rote Fahne Magazin
Nächstes Titelthema zum Ausbildungsbeginn
Im Titelthema des nächsten Rote Fahne Magazins 20/2025, das am 26. September erscheint, geht es um den Beginn der Berufsausbildung für viele Jugendliche in diesen Tagen. Damit wird es auch um den gemeinsamen Kampf von Jung und Alt gegen die Vernichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, für die Übernahme entsprechend der Ausbildung, für eine gründliche Berufsausbildung sowie gegen Weltkriegsgefahr und faschistische Tendenz gehen. Wir wollen uns auch mit den vielfältigen Lebensentscheidungen auseinandersetzen, die mit der Berufsausbildung verbunden sind: Disziplin und Selbstdisziplin lernen, sich auch bei Schwierigkeiten durchzubeißen und vieles mehr. Das fordert ebenso die älteren Kolleginnen und Kollegen heraus, Verantwortung für die Erziehung der Jugend zu übernehmen, statt sie leichtfertig abzuschreiben. Schickt bitte Erfahrungsberichte, Meinungen, Stimmen und Infos zu dem Thema bis spätestens Dienstag, 16. September, an rotefahne@mlpd.de!