Polen
NATO verlegt weitere Kampfflugzeuge
Nach den Abschüssen von mehreren Drohnen im polnischen Luftraum entsenden NATO-Staaten Kampfeinheiten nach Polen. Polen beschuldigt die russische Regierung, die Drohnen entsendet zu haben, was diese bestreitet. Die Bundeswehr ist bereits an der Überwachung des polnischen Luftraums beteiligt und erhöht ihre Präsenz von zwei auf vier Eurofighter-Kampfjets - eine Verdoppelung! Das teilte das Bundesverteidigungsministerium am Donnerstag mit. Am Abend erklärte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, ebenfalls Kampfflugzeuge zu entsenden: Drei Rafale-Kampfjets würden für die Überwachung der NATO-Ostgrenze zur Verfügung stellen. Am Freitag kommt der UN-Sicherheitsrat auf Antrag der polnischen Regierung zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.