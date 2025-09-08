Faschistische Attacken eine Woche vor Kommunalwahl

Der Runde Tisch fordert nachdrücklich ein Vorgehen gegen die AfD, von deren Weltanschauung die Täter geleitet werden.

Wir haben heute Abend um 19:30 Uhr erfahren, dass neofaschistische Aufkleber aus dem Dunstkreis der AfD an dem städtischen Schild „Wir sind bunt! Kein Platz für Rassismus in Radevormwald“ am Ortseingang Dahlerau an der Wuppertalstraße (L 414) angebracht wurden. Mit den Aufklebern wurde der Schriftzug „Wir sind bunt!“ überklebt. Seit ihrer Aufstellung im September 2023 war es der achte Angriff aus der rechten Szene gegen eines oder mehrere der Schilder. Neben rassistischen Inhalten richtet sich einer der Aufkleber explizit gegen die Grünen.

Parallel mussten wir feststellen, dass Plakate von SPD, Grünen (siehe hier), Linkspartei (siehe hier) und Linkem Forum in den Wupperorten zerstört wurden. Bereits vor einer Woche hatte das Linke Forum dem Runden Tisch mitgeteilt, dass an Wochenende vom 23. auf den 24. August etwa 10 Plakate gestohlen worden waren. Es ist offensichtlich, dass es zwischen den Angriffen auf die Wahlwerbung demokratischer Parteien aus dem linken Spektrum und dem erneuten Angriff auf das Schild einen politischen Zusammenhang gibt.