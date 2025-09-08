Radevormwald/NRW
Faschistische Attacken eine Woche vor Kommunalwahl
Der Runde Tisch gegen Rechts informiert in seiner aktuellen Pressemitteilung darüber, dass die städtischen Schilder gegen Rassismus an den Ortseingängen der Stadt attackiert wurden und gleichzeitig Wahlwerbung demokratischer Parteien zerstört wird.
Der Runde Tisch fordert nachdrücklich ein Vorgehen gegen die AfD, von deren Weltanschauung die Täter geleitet werden.
Wir haben heute Abend um 19:30 Uhr erfahren, dass neofaschistische Aufkleber aus dem Dunstkreis der AfD an dem städtischen Schild „Wir sind bunt! Kein Platz für Rassismus in Radevormwald“ am Ortseingang Dahlerau an der Wuppertalstraße (L 414) angebracht wurden. Mit den Aufklebern wurde der Schriftzug „Wir sind bunt!“ überklebt. Seit ihrer Aufstellung im September 2023 war es der achte Angriff aus der rechten Szene gegen eines oder mehrere der Schilder. Neben rassistischen Inhalten richtet sich einer der Aufkleber explizit gegen die Grünen.
Parallel mussten wir feststellen, dass Plakate von SPD, Grünen (siehe hier), Linkspartei (siehe hier) und Linkem Forum in den Wupperorten zerstört wurden. Bereits vor einer Woche hatte das Linke Forum dem Runden Tisch mitgeteilt, dass an Wochenende vom 23. auf den 24. August etwa 10 Plakate gestohlen worden waren. Es ist offensichtlich, dass es zwischen den Angriffen auf die Wahlwerbung demokratischer Parteien aus dem linken Spektrum und dem erneuten Angriff auf das Schild einen politischen Zusammenhang gibt.
Gezielt gegen linke und antifaschistische Kräfte
Am schwersten war das Linke Forum von den Zerstörungen betroffen. Es ist eine Trägerorganisation des Internationalistischen Bündnisses seit 2016 und insbesondere für sein antifaschistisches Profil in der Region bekannt.
Das Linke Forum kandidiert in der Kommunalwahl zum Stadtrat in Radevormwald und wird dabei von der Linkspartei im Oberbergischen Kreis unterstützt.
Wir halten ein gemeinsames Vorgehen der demokratischen Parteien gegen die AfD als Kern der modernen faschistischen Bewegung für unerlässlich und bekräftigen unsere Forderung nach einem umgehenden Verbot dieser Partei.
Hinweise an den Runden Tisch über Signal möglich
Wir bitten die Öffentlichkeit um Wachsamkeit und Hinweise; um die Mitarbeit am Runden Tisch zu erleichtern, haben wir eine verschlüsselte Signalgruppe eingerichtet, über die man online mit uns in Kontakt treten und auch anonym Hinweise geben kann. Die Adresse findet man ab heute auf unserer Internetseite als QR-Code, wobei dieser ebenfalls ein klickbarer Link ist.