Neuigkeiten bei Kawasaki und Nexperia

Das 9. Semester der Kursreihe zur Erlernung der dialektischen Methode, „Die marxistisch-leninistische Jugendarbeit“, findet in der Zeit vom 19. September 2025 bis zum 30. Januar 2026, jeweils freitags in Gelsenkirchen statt, und zwar in der Zeit von 17 Uhr bis 18.30 Uhr im Treff International, Hauptstraße 40, Gelsenkirchen.

Die Termine: 19. September, 10. Oktober, 24. Oktober, 7. November, 14. November, 28. November, 12. Dezember, 2. Januar, 16. Januar, 30. Januar. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt zehn Personen, die Kursgebühr beträgt 60 Euro, die Leitung hat Eva Wanneck.

Hier gibt es den Flyer zum Kurs