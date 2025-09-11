Philippinen
Neuigkeiten bei Kawasaki und Nexperia
Die Gewerkschaftsmitglieder von Kawasaki in den Philippinen begingen am 29. August den 100. Tag ihres Streiks, der nach einem Stillstand bei den Tarifverhandlungen begonnen worden war. Bei der Kundgebung vor dem Hauptsitz des Konzerns waren auch der fortschrittliche Gewerkschaftsdachverband KMU und seine Gewerkschaften zugegen. Gute Nachrichten gibt es auch bei Nexperia: Am 18. August wurden zwei Arbeiter und Gewerkschaftsführer, die von Nexperia zu Unrecht entlassen worden waren, nach einer Klage vor dem Arbeitsgericht nach monatelanger Beharrlichkeit wieder eingestellt. Sie konnten ihre früheren Positionen wieder einnehmen und alle noch ausstehenden Löhne erhalten.