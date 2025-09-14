Kanada
Ontario: 10.000 College-Beschäftigte streiken
Mehr als 10.000 Vollzeitbeschäftigte an 24 Community Colleges in der kandischen Provinz Ontario traten am Donnerstag in den Streik, um bessere Löhne und Sozialleistungen und vor allem angesichts brutaler Kosteneinsparungen mehr Arbeitsplatzsicherheit zu erreichen. Die Streikenden, Mitglieder der Gewerkschaft Ontario Public Service Employees Union (OPSEU), sind Bibliothekstechniker, Studienberater und Koordinatoren für Praktika, Verwaltungsangestellte, Berufsberater, IT-Spezialisten, Handwerker, Hausmeister und Mitarbeiter in der Gastronomie. Der Tarifvertrag ist seit 1. September abgelaufen.