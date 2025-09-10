Puerto Rico
Protest gegen US-Militärpräsenz
Hunderte Puertoricaner haben am Sonntag vor der US-Luftwaffenbasis Muñiz in Carolina gegen US-Militärübungen protestiert. Der Protest richtete sich auch gegen eine mögliche Reaktivierung alter Militärstützpunkte und gegen die US-Politik gegenüber Venezuela. Aufgerufen hatte die Organisation "Madres contra la Guerra" (Mütter gegen Krieg). Die Demonstranten malten Parolen wie "Fuera yanquis" ("Yankees raus") und "Trump asesino" ("Trump, der Mörder") auf den Boden und forderten ein Ende der Militärpräsenz. Konkret geht es um aktuelle Militärübungen der US-Streitkräfte, darunter amphibische Landungen und Flugoperationen. Zudem wurden zehn F-35-Kampfjets auf eine Luftwaffenbasis in Puerto Rico verlegt.