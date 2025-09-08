Resolution der Zimmerwaldkonferenz 2.0 am 6. September 2025 in Zürich/Schweiz

Liebe Freundinnen und Freunde,

als Co-Präsidentin der United Front freue ich mich, Euch die einstimmig bei vier Enthaltungen verabschiedete Schlussresolution der Zimmerwaldkonferenz 2.0 am 6. September 2025 zur Veröffentlichung überreichen zu können. Die Konferenz war von einer ausgeprägt demokratischen Streitkultur geprägt. Dies trotz oder gerade wegen der Kunst, prinzipielle Differenzen nicht zu übertünchen, sich aber gleichzeitig unter Zurückstellung von Differenzen um größtmögliche Einheit im Kampf gegen Weltkriegsgefahr und Faschismus zu bemühen.

Mit Erfolg! Als Probe aufs Exempel wird sich erweisen, ob und wie den Worten Taten folgen. Die Konferenz war von allen Teilnehmenden von dem großen Willen zur intensivierten Zusammenarbeit und verbesserter länderübergreifender Koordination und Kooperation geprägt. Die United Front als veranstaltende Organisation freut sich auf die künftige Zusammenarbeit.

Monika Gärtner-Engel

Co-Präsidentin der United Front

Resolution der Zimmerwaldkonferenz 2.0 am 6. September 2025