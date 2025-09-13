Russisch-Weißrussisches Manöver "Sapad 2025" gestartet

Das weißrussische Verteidigungsministerium hat von mehr als 13 000 Militärangehörigen gesprochen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die offiziellen Angaben stets um das Fünf- bis Zehnfache zu tief waren. Beobachter rechnen deshalb mit bis zu 150 000 Mann. Russland führt jedes Jahr Großmanöver dieser Art durch – abwechselnd im Westen, im Osten und im Zentrum des Landes sowie im Kaukasus.

Vor vier Jahren nutzten die russischen Streitkräfte «Sapad 2021», um Verbände und Militärtechnik nach Weißrussland an die Grenze zur Ukraine zu verschieben, die nach dem Abschluss des Manövers dort verblieben. Das Manöver diente damals auch zur Vorbereitung auf den Überfall des neuimperialistischen Russland auf die Ukraine. Dieses Jahr befürchtet die NATO Provokationen in der Nähe der Grenzen zu Polen und den baltischen Staaten. Polen hat, wie hier bereits berichtet, für die Zeit des Manövers die Grenzübergänge zu Weißrussland geschlossen.

Die NATO kündigte als Reaktion auf das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum neue Aktivitäten zum "Schutz" ihrer Ostflanke an. Mit der ständigen Ausdehnung nach Osten hat die NATO ja wesentlich zur Provokation Russlands beigetragen, damit macht sie jetzt weiter. Generalsekretär Rutte sagte in Brüssel, die Nato starte den Einsatz „Eastern Sentry“, um die angebliche "Verteidigungsposition" entlang der Ostflanke zu stärken. Die ehemaligen Warschauer-Pakt-Staaten Estland, Lettland und Litauen sowie Polen, Slowakei, Ungarn und Rumänien bilden besagte Ostflanke der NATO.

Die Weltkriegsgefahr verschärft sich durch die Entwicklung an diesem Kriegsbrandherd erheblich. Aktiver Widerstand ist das Gebot der Stunde! Weder die NATO noch Russeland und China streben nach Frieden! Heraus zu den Friedensdemonstrationen am 3. Oktober in Berlin und Stuttgart!