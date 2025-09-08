Ukraine
Schwerste Angriffe seit Kriegsbeginn
Die Ukraine wurde am Wochenende von den schwersten Angriffen des Kriegs getroffen: 805 Drohnen, neun Marschflugkörper und vier ballistische Raketen hatten die russischen Militärs auf das Land abgefeuert. Dabei wurde erstmals der Sitz der ukrainischen Regierung getroffen. Auch die ukrainischen Streitkräfte hatte in den letzten Wochen ihre Angriffe auf Russland intensiviert. Beide Seiten und keinesfalls nur die russischen Militärs greifen fortgesetzt zivile Ziele an, ohne Rücksicht auf Menschen und Natur zu nehmen. Von "Friedensverhandlungen" ist nicht mehr die Rede.