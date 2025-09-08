Mexiko-Stadt
Solidaritätskonzert vor 180.000 Menschen
"Palästina wird siegen" hallte am Samstag über den zentralen Platz in Mexiko-Stadt, dem Zócalo. Dort spielten unter anderem Residente (Sänger von Calle 13), Silvana Estrada und das Frauen-Hiphop-Kollektiv Mujeres en Cypher ein kostenloses Solidaritätskonzert vor etwa 180.000 Menschen. Bestimmend war die Verachtung gegenüber den Verantwortlichen des Völkermordes an den Palästinenserinnen und Palästinensern und der Optimismus, dass ein Leben in Frieden und Freiheit für alle Völker möglich ist.