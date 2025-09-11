„Umtrunk“ mit Lenin zum Tag des offenen Denkmals

Die Statue ist bekannt als die westlichste Lenin-Statue Europas und von besonderem historischen Wert. Allein ihre Aufstellung im Jahre 2020 erzielte weltweite Aufmerksamkeit und Bewunderung einerseits, andererseits einen Aufschrei der Antikommunisten. Angesichts der Kriegsvorbereitungen in aller Welt und der Suche der Menschen nach einer gesellschaftlichen Alternative über den Kapitalismus hinaus, laden wir herzlich ein, an diesem denkwürdigen Tag den Begründer des ersten sozialistischen Staates auf der Welt zu würdigen.

Der Umtrunk findet um 17.30 Uhr an der Lenin-Statue, Kreuzung Schmalhorststraße / An der Rennbahn statt. Danach kann man die Wahlparty des überparteilichen Kommunalwahlbündnisses AUF Gelsenkirchen besuchen, die im Kultursaal stattfindet. Wir freuen uns auf Sie.