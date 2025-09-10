Heute Journal

Heute Journal

US-Philosoph sieht in den USA „autoritäres Regime“ und „Führerkult“

Der US-Philosoph Jason Stanley hat im ZDF am 7. September erstaunlichen Klartext über die USA unter dem faschistischen Präsidenten Trump gesprochen. Im Heute-Journal mit Marietta Slomka erklärte er, er sehe Kennzeichen eines Führerkults im Trump-Amerika und er beschreibt die USA als ein autoritäres Regime.


Hier kann das ganze Interview angesehen werden.