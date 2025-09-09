Von der Entwicklung des Reichtums in Deutschland liest man wenig!

In Nepal hat ein reaktionärer Mob unter anderem Gebäude linker und demokratischer Führer attackiert. Er versuchte sogar, ein Parteibüro der ICOR-Organisation NCP-Mashal in Brand zu setzen und beschädigte es.

Die MLPD erklärt ihre Solidarität mit den Genossinnen und Genossen in Nepal.

Rote Fahne News wird morgen ausführlicher berichten.