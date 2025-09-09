Milliardäre
Von der Entwicklung des Reichtums in Deutschland liest man wenig!
Die Zahl der Milliardäre in Deutschland stieg 2024 auf 171 an. Jede/r Einzelne hatte durchschnittlich einen Vermögenszuwachs von 548.000 Euro, über eine halbe Million Euro – täglich! Also um über 200 Millionen Euro pro Jahr, zusammen also ein Zuwachs um 34 Mrd. Euro. Würde man sich bei der Vermögenssteuer an der Schweiz orientieren, wo Milliardäre auch nicht am Hungertuch nagen, wären die Steuereinnahmen um etwa 73 Mrd. Euro höher. In Deutschland liegt der Anteil aller vermögensbezogenen Steuern am Bruttoinlandsprodukt mit knapp unter oder knapp über 1 Prozent weit unter dem OECD-Durchschnitt!