Wahlempfehlungen zur Kommunalwahl

Ihre Mitglieder unterstützen überparteilich die Wahlplattform AUF-Ruhr, die fürs Ruhrparlament kandidiert, und örtliche überparteiliche Kommunalwahlbündnisse, wie AUF Gelsenkirchen, BergAUF Bergkamen, NV AUF geht’s aus Neukirchen-Vluyn.



Wo keine solchen Bündnisse kandidieren, gibt die MLPD unterschiedliche Wahlempfehlungen.

So schreibt das Internationalistische Bündnis Essen, in dem die MLPD mitarbeitet (Auszüge):

"... Bekanntlich kandidieren wir ja nicht in Essen für Stadtrat / Bezirksvertretung / zur OB-Wahl, sondern unterstützen AUF Gelsenkirchen, machen Wahlkampf für die Wahl von Roland Meister ins Ruhrparlament (AUF-Ruhr = Liste 10) und gewinnen neue Mitstreiter für Essen steht AUF.

Zur Wahl von Kandidierenden anderer Gruppen haben wir in unserer Zeitung folgenden Maßstab aufgestellt:

„Für die Wahl des Stadtrats und der Bezirksvertretungen empfehlen wir, wo möglich, Kandidat/innen zu wählen, die sich nach eigener Erfahrung ehrlich für die Interessen der Essenerinnen und Essener einsetzen und keine faschistischen, rassistischen und ultrarechten Positionen vertreten.“ Ergänzen könnte man noch, dass sie zu einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe bereit sind und sich nicht der antikommunistischen Ausgrenzung von realen oder mutmaßlichen Mitgliedern der MLPD anschließen.

Hier gibt es die Wahlempfehlungen der MLPD Herne als Video

Hier gibt es die Wahlempfehlung der MLPD Düsseldorf auf Rote Fahne News