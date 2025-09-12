„Die polnische Regierung verbreitet Panik, droht mit Krieg, bezeichnet es als russische Aggression, fordert die NATO zum Handeln auf und löst Artikel 4 aus.

Wie war es wirklich?

Beginnen wir mit der Aussage des Generalstabschefs und Ersten Stellvertretender Verteidigungsminister der Republik Belarus, General Pavel Murawiejko:

'Während des nächtlichen Austauschs von Drohnenangriffen zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine beobachteten die einsatzbereiten Streitkräfte und Luftabwehrsysteme der Republik Belarus ständig unbemannte Flugzeuge, die durch den Aufprall der elektronischen Kampfmittel der Parteien ihren Kurs verloren hatten.

Einige der verlorenen Drohnen wurden von den Luftverteidigungskräften unseres Landes über dem Territorium der Republik zerstört.

Über die verfügbaren Kommunikationskanäle tauschten unsere diensthabenden Kräfte und Ressourcen zwischen 23 Uhr des 9. September und 4 Uhr des 10. September Informationen über die Luft- und Radarlage mit den Kräften und Ressourcen Polens und der Republik Litauen aus. So wurden sie über die Annäherung unbekannter Flugzeuge an das Territorium ihrer Länder informiert.

Dies ermöglichte es der polnischen Seite, schnell auf Drohnenaktivitäten zu reagieren und ihre diensthabenden Kräfte einzusetzen.

Es sei außerdem darauf hingewiesen, dass die polnische Seite auch die diensthabenden Kampfdienste von Belarus über unbekannte Flugzeuge informierte, die sich von ukrainischem Territorium aus der Grenze der Republik Belarus näherten …

Die Republik Belarus wird ihren Verpflichtungen zum Informationsaustausch über die Luftlage mit der Republik Polen und den baltischen Staaten weiterhin nachkommen.'

Es ist schwierig, den konkreten Täter zu ermitteln – ob das Putin- oder das Selenskyj-Regime die Drohnen absichtlich nach Polen geschickt haben oder nicht. … Genau wie bei der Przewodowo-Rakete im Jahr 2022, die die polnischen Medien und die Regierung sofort als Putin-Angriff bezeichneten, wissen wir Jahre später (sogar der ehemalige polnische Präsident Duda bestätigte dies), dass es sich um eine ukrainische Provokation handelte. Das Selenskyj-Regime hat dies bis heute nicht zugegeben, und es kostete zwei polnischen Bürgern das Leben.

Was wissen wir mit ziemlicher Sicherheit?

Wir wissen, dass Selenskyj zugab, dass die ukrainische Seite einige der Drohnen auf dem Weg nach Polen gesehen, sie aber nicht abgeschossen habe, da sie keine Bedrohung für die Ukraine darstellten.

Wir wissen, dass Tusks polnische Regierung angesichts der geringen Unterstützung in der Bevölkerung Erfolge braucht. Dass sie pro-militärisch ist. Dass es zahlreiche Fälle gab, in denen Drohnen unbemerkt nach Polen flogen und ihre Abstürze erst Wochen später von zufälligen Bürgern bemerkt wurden. Dass es keine Todesopfer gab – lediglich ein Haus und ein Auto in Ostpolen wurden beschädigt, nachdem das Militär sie abgeschossen hatte und sie von Drohnentrümmern getroffen wurden. Glücklicherweise wurde niemand getötet.

Wir wissen, dass von den beiden Konfliktparteien der imperialistische NATO-Block und Selenskyj mehr daran interessiert sind, Polen in den Krieg zu ziehen.

Wir wissen, dass die Menschen nicht in militaristischer Panik verfielen. Etwa 33 Prozent der Bevölkerung glaubten den Informationen der Regierung, gerieten in Panik und kauften beispielsweise Benzin an Tankstellen usw. Etwa 66 Prozent der Bevölkerung schenkten den Regierungsinformationen keinen Glauben – weil sie wussten, dass die Regierung den Vorfall immer sofort als russischen Angriff deklarieren würde, ohne Nachforschungen anzustellen oder zu analysieren usw. …“