Wohnen – ein Grundbedürfnis in einer fortschreitenden Krise

Ein dramatischer Mangel an bezahlbaren Wohnungen hat sich entwickelt: Jährlich fallen von den derzeit verbleibenden 1,1 Millionen Sozialwohnungen rund 45.000 aus der Bindung; der Bestand nimmt also immer weiter ab. (alle Zahlen aus https://mieterbund.de/themen-und-positionen/zahlen-fakten/ Downloads 2.9.2025)

Beispiel Gelsenkirchen. Es gibt einen hohen Bedarf an Sozialwohnungen, doch der Bestand sinkt. Eine Studie des Pestel-Instituts prognostiziert, dass bis zum Jahr 2035 etwa 8390 altengerechte Wohnungen fehlen werden. Das betrifft zwar nicht ausschließlich Sozialwohnungen, verdeutlicht aber den allgemeinen Bedarf an geeignetem Wohnraum.

In der Wohnungsfrage tobt auch der Kampf gegen den vordringenden Einfluss der faschistischen AfD

Auf die eigene Kraft vertrauen, sich gemeinsam zur Wehr setzen gegen die Mietpreistreiberei von Vonovia, LEG, Vivawest und Co. oder resignieren und verzweifelt nach neuen Stellvertretern suchen? In dieser Situation gelingt es der AfD, mit ihren griffigen Sprüchen, wo es keineswegs nur rassistisch um „Remigration“ geht, zu punkten.

Unter die Lupe genommen: Was sagt die AfD zur Wohnungsfrage, die für sich in Anspruch nimmt, zu „sagen, was ist“?

Als Vertreter der allerreaktionärsten Kreise des Kapitals verschweigt die AfD das gierige Profitstreben der börsennotierten Wohnungskonzerne und auch die Rolle des Staates als Dienstleister der Monopole, der die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Plünderung der Mieterinnen und Mieter erst geschaffen hat.

Ganz in diesem Sinne lehnt die AfD jegliche Form staatlicher Regulierung wie „Mietpreisbremse“ oder „Mietendeckel“ grundsätzlich ab, die sie als „Investitionshemmnisse“ betrachtet. Entgegen jeglicher Erfahrung behauptet sie, dies sei die Voraussetzung für den Bau von mehr Mietwohnungen.



Vereinfachen will die AfD auch die Bauvorschriften, worunter sie vor allem die Aufhebung „überzogener Klimaschutzvorschriften“ versteht, also die Eindämmung von CO2-Emissionen

Ausdrücklich fordert die AfD „mehr Wohngeld statt sozialem Wohnungsbau“, wodurch „Fehlbelegung und hohe Kosten für den Steuerzahler“ vermieden werden könnten. Damit macht sie sich zum Fürsprecher für die Wohnungsmonopole, deren Spielraum für Mieterhöhungen dadurch erweitert wird. ...

