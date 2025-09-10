Zimmerwald 2.0: Es waren mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus mehr Ländern!

403 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 31 Ländern kamen zur Zimmerwaldkonferenz 2.0 zusammen - in Zürich und online. Zu den bisherigen Ländern kommen noch Hong Kong, Tunesien und Uruguay hinzu.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus der Schweiz, aus Österreich, Italien, Spanien, Westsahara, Palästina, Türkei, den Niederlanden, Deutschland, Bulgarien, Schweden, Frankreich, Kongo, Dominikanische Republik, Argentinien, Mexiko, USA, Russland, China, Brasilien, Peru, Puerto Rico, Indonesien, Philippinen, Indien, Jemen, Iran, Bangladesch, Syrien, Hongkong, Tunesien, Uruguay.

In der Schlussresolution wurden die Angaben über die Teilnehmerzahl und die Länder, aus denen sie kamen, ebenfalls aktualisiert.

Hier die Schlussresolution im pdf-Format:

Deutsch

Englisch