Peru
60.000 Beschäftigte im Gesundheitswesen streiken
Am 9. September traten über 60.000 Beschäftigte des Gesundheitswesens in Peru in einen unbefristeten Streik. Mit Ausnahme der Notdienste wurden alle Arbeiten eingestellt. Die Streikenden lehnen die Pläne der Regierung ab, die Sozialversicherungsanstalt für Gesundheit (EsSalud) umzuwandeln und sie direkt von staatlichen Subventionen abhängig zu machen. Darüber hinaus fordern die Streikenden bessere Arbeitsbedingungen und eine erhebliche Aufstockung der Mittel für Krankenhäuser und Kliniken. Die Streikenden beklagen sich über veraltete Krankenhausausstattung, Mangel an Verbrauchsmaterialien und interne Korruption.