Auf zur Friedensdemo am 3. Oktober in Berlin und Stuttgart!

Die bürgerlichen Parteien überbieten sich – angefeuert von der AfD - in Maßnahmen gegen Geflüchtete, gegen Umweltschutz und soziale Errungenschaften. Unter diesem Trommelfeuer ist unter den Massen die Bedeutung von Umweltschutz z.T. verdrängt! In atemberaubendem Tempo wollen US-Präsident Trump und in Deutschland die AfD in faschistischer Manier jeglichen Umweltschutz abwickeln. Auch immer mehr nach rechts rückende bürgerliche Parteien untergraben den Umweltschutz, fordern neue Atomkraftwerke und Fortsetzung der Verbrennung fossiler Rohstoffe. Deutschland gehört zu den größten Waffenlieferanten für den von der faschistischen israelischen Regierung betriebenen Genozid und Ökozid in Gaza. Atomare und chemische Verseuchung von Mensch und Natur, nicht nur mit regionalen, sondern auch mit globalen Auswirkungen, sind erschreckende Merkmale dieses ungerechten imperialistischen Krieges.

Die Gefahr des Faschismus steht nicht nur in enger Verbindung mit der Gefahr eines dritten Weltkriegs. Faschisten haben auch keine Skrupel, die Menschheit dem Untergang in der globalen Umweltkatastrophe auszuliefern!

Deshalb: kommt mit euren umweltpolitischen Forderungen auf Transparenten und Schildern. Tragt zur Demonstration mit Bewusstseinsbildung über die Ursachen der begonnenen globalen Umweltkatastrophe bei. Die Umweltgruppen der MLPD bieten breit unser Buch an "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?" und verkaufen es. Helft alle mit beim Aufbau neuer Mitstreiter und Mitstreiterinnen für die Demos und darüber hinaus für den gemeinsamen gesellschaftsverändernden Umweltkampf - in der MLPD, der Umweltgewerkschaft oder in der Vorbereitung eines internationalen Umweltratschlags 2026, wie er von der Strategiekonferenz der kämpferischen Umweltbewegung im April 2024 beschlossen wurde.