Aufzug zu teuer - Bauverein Halle & Leuna entfernt zwei Stockwerke

Dieser Verein hat hier in Halle viele fünf- bis sechs-geschossige Wohnblöcke und zwei Hochhäuser. Mitte/Ende 2024 haben die angefangen, einen P2-Plattenbau mit sechs Etagen im bewohnten Zustand zurückzubauen. Von sechs auf vier Geschosse. Das ging im Hochsommer los, die Bewohner durften während des Rückbaus tagsüber nicht in Ihre Wohnungen.

Außerdem bildeten sich in einigen Wohneinheiten Schimmel und feuchte Wände, da das temporäre Dach undicht war und es gegen Herbst viel geregnet hatte. Zu dem Rückbau wurde kein Bewohner befragt, er wurde nur in einem Treffen mit den Betroffenen angekündigt. Die beiden oberen Etagen wurden angeblich wegen "Wirtschaftlicher Ineffizienz" entfernt. Und ein Aufzug sei zu teuer.

Das ist aber tatsächlich nicht richtig. Die beiden Etagen wurden Monate, wenn nicht sogar Jahre lang leer gehalten. Weder auf der Website noch durch Anfrage waren diese Wohnungen mietbar. Um den betroffenen Wohnblock herum stehen außerdem weitere Sechs-Geschosser, zwei von denen gehören der selben Genossenschaft. Und die sind bis oben bewohnt. Einer davon wird dieses und nächstes Jahr saniert. Und ein Fahrstuhl wird eingebaut.

Der Wohnblock, der nun zurückgebaut wurde, wird derzeit saniert. Die originalen Balkons wurden bereits entfernt und werden durch neue (scheinbar gleich große) Balkons ersetzt. Die neuen haben dadurch keinen Vorteil, außer Optik. Außerdem werden neue Fenster und Türen eingebaut. Obwohl diese bereits bei der ersten Teilsanierung erneuert wurden.

Den Mietern wurde gesagt, sie sollen bitte alle Möbel von den Fenstern wegstellen, auch zu Rentnern, die das gar nicht alleine schaffen. Dazu kommt, dass zwischen Balkontür und Küchenfenster ein Lichtschalter angebracht wird, für eine Balkonbeleuchtung. Keiner der Bewohner wusste darüber Bescheid. Es kam auch bereits eine Mieterhöhung, laut einem Mieter mindestens 100 Euro.

Die Mieterhöhung kann aber nicht durch den Umbau gerechtfertigt werden. Da der Rückbau sowie die Sanierung vom Bund und Land finanziert wurde. Der Rückbau wurde sogar zu 100% übernommen. Wieviel bei der Sanierung vom Bund/Land übernommen wurde, ist nicht wirklich bekannt.