Begegnung am Infostand

Wir haben deshalb unter anderem das Inhaltsverzeichnis vergrößert und ausgestellt. Als wir den Stand gerade abbauen, kommt ein Mann und liest das. "Mit diesem Buch werden Sie Ihren Einfluss in nächster Zeit sehr vergrößern können", meint er. "Es behandelt ja alle wichtigen Themen. Dazu meinen Glückwunsch!"

Ich freue mich: "Ich verkaufe Ihnen gerne ein Exemplar". Aber er hat zurzeit das Geld nicht - "ich wollte Ihnen nur ein Feedback geben". Ein Lachen im Gesicht auf beiden Seiten, Tschüss! Aber nachher ärgere ich mich. Ich hätte ihm doch ein Buch als Leih-Exemplar anbieten können, bis er das Geld zusammen hat. Ich hätte ihn um seine Telefonnummer bitten können, um ihn zu unserem Stammtisch einzuladen … hinterher ist man oft schlauer. Aber eine schöne Begegnung war es.