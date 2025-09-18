Berlin: Kommt zum Sommerfest des Treff International

Ab 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen und Kinderprogramm sowie Info- und Flohmarktständen. Um 16 Uhr stellt sich der Solikreis gegen systematisches Mobbing bei Tesla vor. Um 17 Uhr gibt es ein kleines Musikprogramm gegen Faschismus und Krieg. Nach dem Grillen ab 18 Uhr und palästinensischem Buffetbeiträgen spielt um 20 Uhr die palästinensische Musikgruppe HABAYEBNA. Eintritt zu allem ist frei - es werden Spenden gesammelt.

Flyer zum Konzert