Bis zu 1 Million Menschen auf der Straße

Bis zu etwa einer Million Menschen haben am Donnerstag, dem 18. September, in ganz Frankreich demonstriert. Es fanden zahlreiche Vollversammlungen statt, Blockaden, Kundgebungen, und mehrere Sektoren und Versammlungen rufen zu einem unbefristeten Streik und zur Fortsetzung der Aktionen auf.

Um zu gewinnen, ist ein Bündnis zwischen den Gewerkschaften, NGOs, Vereinen und Kollektiven an der Basis, den Generalversammlungen der Bewegung vom 10. September sowie den Einwohnerinnen und Einwohnern, die sich noch nicht am Kampf beteiligen, unerlässlich. Lasst uns am Sonntag, dem 21. September, und an allen folgenden Sonntagen Plätze besetzen.



Zahlreiche Versammlungen der Bewegung vom 10. September, das Kollektiv „On ne veut plus“ Wir wollen nicht mehr) sowie etwa zehn Jugendorganisationen rufen dazu auf, am Sonntagnachmittag oder -abend, dem 21. September, die Plätze einzunehmen, inspiriert von der Versammlung von 15.000 Menschen „Des fêtes et des colères“ (Feste und Wut), auf die am 10. September eine Generalversammlung auf der Place des Fêtes in Paris folgte..

Lasst uns ab dem 21. September jeden Sonntag auf den Plätzen und Kreisverkehren zusammenkommen, um Solidarität aufzubauen, zu diskutieren, Beschwerden zu sammeln und vor allem die Blockaden, Aktionen, Streikposten, Besetzungen, Demonstrationen, Versammlungen und Kundgebungen der Woche vorzubereiten und zu verstärken. ...

Am Sonntag, den 28. September, finden auf Aufruf von 186 Organisationen überall in Frankreich Widerstandsdemonstrationen statt: “Climat! Gerechtigkeit! Freiheiten!” ...