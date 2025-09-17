Rumänien
Bukarest: Lehrer protestieren gegen Kürzungen im Bildungssystem
Bis zu 20.000 Lehrer, Lehrerinnen und auch Schüler demonstrierten am 8. September in der Hauptstadt Bukarest zu Beginn des neuen Schuljahres, um gegen die Umstrukturierung der Schulen, Vergrößerung der Schulklassen und eine Erhöhung der wöchentlichen Unterrichtsstunden zu protestieren. Auf Transparenten wurde der Rücktritt des Bildungsministers und die Rücknahme der Maßnahmen gefordert. Einige hielten Transparente mit Aufschriften wie „Höhere Lehrquoten schaden der Schule” und „Bildung ist Investition”. Hintergrund ist ein gigantisches Krisenprogramm, das die neue Koalitionsregierung beschlossen hat: Es enthält massive Mehrwertsteuererhöhungen (der Standard-Mehrwertsteuersatz von 19 auf 21 Prozent, während die ermäßigten Sätze von 5 und 9 Prozent für Lebensmittel, Medikamente und andere Grundgüter auf 11 Prozent erhöht wurden) und Kürzungen im Gesundheitswesen.