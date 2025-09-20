Darmstadt

Demonstranten verhindern faschistischen "Schweigemarsch"

Ein faschistischer Aufmarsch anlässlich des Jahrestags des britischen Bombenangriffs vor 81 Jahren auf Darmstadt stieß auf breiten Widerstand. Rund 750 Menschen demonstrierten dagegen in der Nacht zum Freitag. Darauf sagten die Faschisten ihren "Schweigemarsch" kurzfristig ab.