Demonstranten verhindern faschistischen "Schweigemarsch"

Rund 1.500 Beschäftigte des Kernkraftwerks Sellafield im Nordwesten Englands haben am Montag einen viertägigen Streik begonnen. Die Mitglieder der Gewerkschaft Unite sind als Elektriker, Bauarbeiter, Tischler, Rohrschlosser, Rigger und Schweißer für die Instandhaltung der Anlage tätig. Sie fordern eine Zulage als Anerkennung für die Gefahren am Arbeitsplatz und Fähigkeiten, die für die Arbeit in einem Kernkraftwerk erforderlich sind. Die Beschäftigten stimmten im August mit über 90 Prozent für diese Aktion, zu der auch eine unbefristete Dienst nach Vorschrift-Aktion gehört, die am 23. August begann. Die aktuelle Aktion ist Teil eines langjährigen Streits um die Zahlung einer Zulage. Am Montag fuhr ein Auto in die Streikpostenkette, ein Arbeiter wurde schwer verletzt.