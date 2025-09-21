Aktionstag #ExitGasEnterFuture
Deutschlandweit zahlreiche verschiedene Aktionen und Kundgebungen
Unter anderem FFF rief am 20. September zu landesweiten Protesten und Aktionen auf, an denen sich insgesamt wahrscheinlich Zehntausende beteiligten. „Statt Verantwortung zu übernehmen, blockiert Wirtschaftsministerin Katherina Reiche den Ausbau der Erneuerbaren und sabotiert die Energiewende. Friedrich Merz und Co. machen Politik für fossile Konzerne – und gegen uns alle. Doch wir lassen uns nicht unterkriegen.“ schreiben die Aktivistinnen und Aktivisten in ihrem Aufruf zurecht. An verschiedenen Orten beteiligten sich auch revolutionäre Gruppen, die MLPD und ihr Jugendverband REBELL.