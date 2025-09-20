DHL-Mitarbeiter wendet sich gegen Waffentransporte – und wird deswegen freigestellt

Aktuell sorgen Bericht unter anderem der Mitteldeutschen Zeitung und weiterer Medien für Furore: Auf der Demonstration zum Flughafen Halle/Leipzig am 23. August, auf der gegen Waffentransporte für Israels Völkermord in Gaza protestiert wurde, machte DHL-Mitarbeiter Christopher T. deutlich, dass von dort Waffenlieferungen abgehen. Unter anderem spricht er davon, dass der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall ein DHL-Kunde sei. Wenige Tage später wird er von seiner Arbeit freigestellt. Nun droht ihm deswegen möglicherweise die Kündigung.

Auch die Rote Fahne Redaktion erklärt sich solidarisch- Damit darf DHL nicht durchkommen!