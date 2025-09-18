Dili: Studenten protestieren gegen korrupte Parlamentarier

Zehntausende gingen am Dienstag in Ecuador in der zentral gelegenen Provinz Azuay auf die Straße und forderten die Aussetzung eines Bergbauprojekts des kanadischen Unternehmens Dundee Precious Metals, weil das die Wasserreserven der Region gefährdet. Die Regierung von Präsident Daniel Noboa hatte Dundee eine Umweltgenehmigung für den Bau der Goldmine Loma Larga erteilt, aufgrund des zunehmenden Drucks der Bevölkerung wurde der Baubeginn im August ausgesetzt. Die Provinzbehörden lehnen das Projekt ab, da es ihrer Meinung nach das 3.200 Hektar große Quimsacocha-Reservat und die umliegenden Paramos beeinträchtigen würde – Hochlandmoore, die wie riesige Schwämme wirken und den Großteil des Trinkwassers für die großen Städte in der Region liefern. Die Behörden schätzten, dass am Dienstag über 90.000 Menschen in der Provinzhauptstadt Cuenca demonstrierten und „Hände weg von Quimsacocha!“ und „Wasser ist mehr wert als alles andere!“ skandierten.