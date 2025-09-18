Kriegsmüdigkeit trotz Krise an der Front

Die ukrainischen Operationen zu Land wirken zusehends träge, es fehlt an Soldaten; die Militärführung reagiert mit einer Umgruppierung und Reform nach der anderen. Die Regierung fürchtet die Reaktion der Massen auf eine Mobilisierung jüngerer Männer, denn die Kriegsmüdigkeit wächst und der Kriegsdienst wird nur unpopulärer. Zwangsrekrutierungen lösen immer wieder Empörung und Protest aus. Korruption und Schikane beherrschen die Armee, in der Faschisten zunehmend Einfluss genießen, der einfache Soldat aber keine Perspektive hat: Nach ukrainischem Recht kann er, sobald er einberufen wurde, die Armee nicht mehr verlassen bis der Krieg vorbei ist. Vor diesem Hintergrund sah sich die Selenskyj-Regierung jetzt sogar genötigt, die Ausreise junger Männer im Alter von 18 bis 22 offiziell zu erlauben, um die Wogen zu glätten.

Die prompt folgende Ankündigung, dass auch im Falle eines Waffenstillstands keine Demobilisierung in Frage kommt, dürfte der für Freiwillige im Alter von 18 bis 24 (ab 25 beginnt der Zwangsdienst) seit Beginn diesen Jahres gezahlten Prämie von einer Million Hrywnja (23.200 Euro) und dem monatlichen Sold von 120.000 Hrywnja (2.900 Euro) den Reiz wieder etwas nehmen. Und diese Prämien erreichten trotz der bitteren Armut der Ukrainer bisher nicht, dass sich Massen junger Männer für die Front gemeldet hätten (zum Vergleich: Der Durchschnittslohn der Ukrainer liegt irgendwo zwischen 13 000 [266,50 Euro] und 17 000 Hrywnja [348,50 Euro], der Mindestlohn bei gerade mal 8 000 [164 Euro]).

Sind wir schon im Krieg?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Oleksandrowytsch Selenskyj hat nach den Ereignissen in Polen seine Forderung bekräftigt, den ukrainischen Luftraum durch die Luftabwehr der NATO und von deren Gebiet aus zu schützen. Dmitri Anatoljewitsch Medwedew, der stellvertretende Leiter des Sicherheitsrats der Russischen Föderation und Vorsitzender der Partei „Einiges Russland“, der auch der russische Präsident Wladimir Wladimirowitsch Putin angehört, schrieb auf seinem russischen Telegram-Kanal: "Die Umsetzung der provokanten Idee einiger Kiewer und sonstiger Idioten, eine Flugverbotszone über der ‚Ukraine’ einzurichten und mit Nato-Kräften unsere Drohnen abzuschießen, bedeutet bloß eins - einen Krieg der Nato mit Russland."

Dmitri Sergejewitsch Peskow, der Pressesprecher Putins, erklärte dann am Montag: "Die NATO befindet sich im Krieg mit Russland. Das ist offensichtlich und bedarf keiner weiteren Beweise. … Die NATO ist de facto in diesen Krieg verwickelt." Beim Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) schworen Russland und China die Teilnehmer auf das Ende der US-Hegemonie ein - mit welchen Mitteln dieser Kaiser vom Thron zu stürzen sei, das ließen sie dort jedoch offen. Derweil hatte am Sonntag der faschistische US-Präsident Donald J. Trump erstmals, wenn auch nur in einem Nebensatz, Russland als den Aggressor im Ukrainekrieg bezeichnet.

Nein, im Krieg befinden sich die NATO und Russland mit seinen Verbündeten noch nicht; zumindest nicht in einem offenen Krieg. Aber alle Seiten bereiten diesen großen Krieg nach Kräften vor. Das müssen sich die Menschen in den beteiligten Ländern bewusst machen, sei das nun in Deutschland oder Russland: Wenn wir nichts tun, werden diese Pläne fortgesetzt und der Krieg entfacht, und zwar mit gesetzmäßiger Zwangsläufigkeit, weil die Imperialisten die Widersprüche zwischen ihnen schließlich nicht mehr anders lösen können. Zeit also, sich zu organisieren und zu handeln.

So lange der Krieg noch nicht ausgebrochen ist, kann er verhindert werden.