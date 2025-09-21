Niederlande
Faschistischer Mob randaliert in Den Haag
In Den Haag haben die Teilnehmer einer Kundgebung für eine noch faschistischere Flüchtlingspolitik die Polizei und das Büro der linksliberalen Partei D66 angegriffen. Protestteilnehmer schleuderten Gegenstände auf die Polizei und zündeten ein Polizeifahrzeug an. Nach Angaben des Senders NOS schwenkten einige der Randalierer orange-weiß-blaue Flaggen, die in den Niederlanden als Prinzenflaggen bezeichnet werden. Die Nationaal-Socialistische Beweging (NSB), Verbündete der Hitler-Faschisten, nutzten sie von 1931 bis 1945. Seither wird sie von niederländischen Neofaschisten verwendet.