Kindesentführung
Für 100 000 Euro soll Ex-BND-Chef Plan geschmiedet haben
Heute findet eine Razzia gegen den ehemaligen Präsidenten des Auslandsgeheimdienstes Bundesnachrichtendienst (BND), August Hanning, und weitere Beschuldigte im Kriminalfall um die Entführung der Kinder der Steakhausketten-Erbin Christina Block statt. In der Silvesternacht 2023/24 verschleppten mutmaßlich israelische Sicherheitsleute die damals 10 und 13 Jahre alten Kinder von ihrem Vater aus Dänemark nach Deutschland. Block soll Hanning als „Verantwortlichen einer Sicherheitsfirma“ für 100 000 Euro mit der Entführung beauftragt haben. Der leugnet jeden Zusammenhang, die Durchsuchung aber zeigt, dass die Staatsanwaltschaft zumindest ernstzunehmende Hinweise haben muss. Uns überrascht es nicht, wenn so jemand alles für Geld tut.