Gelsenkirchen: Wählt Andrea Henze! Keine Stimme für den AfD-Kandidaten!

Die MLPD unterstützt bei der Stichwahl für das Oberbürgermeisteramt am Sonntag, den 28. September, Andrea Henze (SPD) und ruft dazu auf, keine Stimme dem AfD-Kandidaten Emmerich zu geben. Verhindern wir in Gelsenkirchen einen faschistischen AfD-Oberbürgermeister!



Wir unterstützen die Wahl von Andrea Henze, weil sie sich als Dezernentin im Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz als sachkundig und emphatisch für die Sorgen und Nöte der Gelsenkirchner Bevölkerung erwiesen hat.



An unserer Kritik an der SPD-Politik in Gelsenkirchen machen wir keine Abstriche. Deren antikommunistische Anwürfe und jahrelange Ausgrenzung haben in Gelsenkirchen großen Schaden angerichtet und dazu beigetragen, dass die AfD solche Zuwächse bekommen konnte.



Auf Bundesebene bekämpfen wir seit Jahren die SPD-Politik der Agenda 2010 oder die massive Aufrüstung und angekündigte Angriffe auf soziale Rechte (Stichwort: Bürgergeld) der Merz/Klingbeil-Regierung. Aber dessen ungeachtet sehen wir es als unsere historische Verpflichtung an, heute, wo wir es mit einer akuten faschistischen Gefahr zu tun haben, die Einheit von Sozialdemokraten und Kommunisten im antifaschistischen Kampf zu schmieden. Das ist eine wesentliche Lehre aus der dunklen Zeit des Hitler-Faschismus.



Wehret den Anfängen!

Deshalb unsere Wahlempfehlung für Andrea Henze!