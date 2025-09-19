USA
Hollywood: Demonstranten fordern Redefreiheit
Die Writers Guild of America West organisierte am Donnerstag eine Protestaktion für Redefreiheit vor den Haupttoren der Disney Studios in Burbank, nördlich von Los Angeles, einen Tag nach der Suspendierung der Jimmi Kimmel Late Show. Mehrere hundert Menschen beteiligten sich, darunter Leute aus der Unterhaltungsbranche, Nachbarn und der Bürgermeister von Burbank. Die Late-Night-Show des Komikers „Jimmy Kimmel Live!“ wurde von ABC auf unbestimmte Zeit aus dem Programm genommen, nachdem Kimmel sich zum Mord am MAGA-Influencer Charlie Kirk geäußert hatte. Kimmel hatte sich in seiner Talkrunde konsequent gegen Trumps stellt und ihn lächerlich macht. Nachdem immer mehr Leute zur Protestkundgebung kamen, wurden die Disney-Tore geschlossen.