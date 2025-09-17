ICOR-Erklärung: Mehr Solidarität mit dem heldenhaften palästinensischen Volk!

Die neue Offensive der Armee des zionistisch-faschistischen Israel mit dem Ziel, den Norden Gazas mit Feuer und Schwert zu erobern, verschärft die Lage des palästinensischen

Volkes inmitten des Völkermords, unter dem es seit Oktober 2023 leidet, mit mehr als 60.000 Toten, vor allem Kindern, Frauen und alten Menschen.

In dieser neuen Phase, die bereits begonnen hat, strebt die zionistisch-faschistische Regierung Netanjahu die totale Kontrolle über Gaza an, indem sie finstere Pläne für eine allgemeine Hungersnot und die Vertreibung der Bevölkerung verfolgt. Die israelische Armee hat ihre doppelten Angriffe intensiviert, erst Ziele zu bombardieren und dann die dort helfenden Rettungskräfte. Das verhindert eine rechtzeitige Rettung der Verwundeten. Und nun greift sie eines der wenigen verbliebenen Krankenhäuser an, wobei sie Gesundheitspersonal und Patienten tötet und verletzt und systematisch bis jetzt über 200 Journalisten als Zeugen ihrer Verbrechen beseitigt hat.

Außerdem nehmen die Angriffe auf die palästinensische Bevölkerung im Westjordanland zu, auch sie wird vertrieben. Es werden neue Pläne entwickelt, um dort Siedlungen für israelische Siedler zu bauen.

Über Erklärungen hinaus haben der US-Imperialismus unter Trump und ein Großteil der westlichen Mächte dieses Massaker gefördert und den Völkermordstaat mit Waffen und diplomatischer Unterstützung versorgt. Der verbrecherische Charakter des zionistischen Regimes wurde durch den Raketenangriff auf das Gebäude in Doha / Katar, in dem die hochrangigen Unterhändler der Hamas untergebracht waren, weiter offenbart.

Die internationalistische Solidarität der Arbeiterklasse und der unterdrückten Völker der Welt

Diese Solidarität zeigt sich in Massenkundgebungen in vielen Ländern der Welt, die in vielen Fällen sogar erreicht haben, dass ihre Regierungen den Völkermord anerkennen und

den zionistischen Aggressor politisch verurteilen, sowie in Boykottaktionen wie denen der Hafenarbeiter in Griechenland. Die Solidarität zeigt sich in Aktionen, die wie die „Global Sumud Flotilla“ versuchen, die Belagerung von Gaza zu durchbrechen. Die Solidarität zeigt sich in Erklärungen und Mobilisierungen, die aufgrund der Beharrlichkeit der Beteiligten sehr lobenswert sind, aber in Umfang und Intensität ausgeweitet werden müssen.

Trotz der enormen Ungleichheit der Ressourcen kämpft das palästinensische Volk weiterhin heldenhaft und mit allen Mitteln für sein Land, seine Selbstbestimmung und seine nationale und soziale Befreiung und verdient die größte internationalistische Solidarität der Arbeiterklasse und der unterdrückten Völker der Welt. Besonders zum 2. Jahrestag vom Beginn des Völkermords in Gaza rufen wir zu internationalen Aktionen gegen Krieg und Völkermord auf.

Es lebe der heldenhafte Kampf des palästinensischen Volkes und die internationalistische Solidarität!

Die Erklärung im pdf-Format mit allen bisherigen Unterzeichnern