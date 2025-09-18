Slowakei
Landesweiter Protest gegen Kürzungen
In der Slowakei gingen am Dienstag Tausende Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Robert Fico auf die Straße. Die Proteste in 16 Städten des Landes richteten sich gegen ein „Sparprogramm“ der Regierung mit höheren Beiträgen für Kranken- und Sozialversicherung, Steuererhöhungen für Besserverdienende sowie einer Anhebung der Mehrwertsteuer auf bestimmte Lebensmittel. Erwogen wird auch die Abschaffung von Feiertagen. Befeuert wurden die Proteste vom Ärger über die Reise von Fico nach China, bei der er auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen hatte.