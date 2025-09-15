Madrid: 100.000 gegen Völkermord in Gaza

Gemäß der philippinischen Statistikbehörde ist zwar die Zahl der 15- bis 19-jährigen Schwangeren zurückgegangen, die Zahl der Schwangerschaften bei Zehn- bis 14-jährigen Mädchen stieg jedoch von etwa 2400 Fällen im Jahr 2019 auf über 3300 Fälle im Jahr 2023. Zuletzt brachte eine Neunjährige ein Kind zur Welt. Renee Co, Abgeordnete der Kabataan Partylist, führt dies auf den weit verbreiteten Missbrauch von Frauen und Mädchen zurück und fordert Maßnahmen vonseiten der Regierung. Vertreter der ACT Teachers Partylist trafen sich mit Kinder- und Frauenorganisationen und reichten am 27. August einen Gesetzesentwurf von 2012 zur Prävention von Schwangerschaften bei Jugendlichen erneut ein. Der Gesetzesentwurf sieht die Bereitstellung umfassender Informationen durch Aufklärung und den Zugang zu reproduktiven Gesundheitsdiensten vor.