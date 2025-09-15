Spanien
Madrid: 100.000 gegen Völkermord in Gaza
Bereits in den vergangenen Tagen wurde die Spanienrundfahrt Vuelta a España von Protesten begleitet, die sich gegen die Teilnahme des Israel Premier Tech Cycling Team richteten. Am Sonntag nun führte der propalästinensische Protest von mehr als 100.000 Menschen in den Straßen von Madrid zum vorzeitigen Ende der Rundfahrt. Tausende Menschen waren mit Palästinafahnen auf der Straße und forderten ein Ende des Völkermords in Gaza. Die spanische Regierung hat vergangenes Jahr den Staat Palästina anerkannt und als einziger Staat. Der israelische Außenminister beschuldigte die spanische Regierung des Antisemitismus.