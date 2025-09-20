Nationaler Streiktag großer Erfolg - Proteste gehen weiter

Wir waren gestern bei der kämpferischen Großdemonstration am nationalen Streiktag in Paris dabei. Der nationale Streiktag war auf jeden Fall ein großer Erfolg und mobilisiert für weitere Kämpfe. Alle acht französischen Gewerkschaften, die "Intersyndicale", hatten gemeinsam aufgerufen. Es fanden zahlreiche Vollversammlungen statt, Blockaden und Kundgebungen.



Der neue Premierminister Lecornu hatte bereits vorher die zwei zusätzlichen Arbeitstage ohne Bezahlung aus dem volksfeindlichen Programm seines Vorgängers Bayrou gestrichen, ein erster Erfolg. Die Gewerkschaftsführungen haben nun der neuen Regierung ein Ultimatum gesetzt und werden am 24. September gegebenfalls zu neuen Streiktagen aufrufen.

Doch schon jetzt setzt die Gewerkschaftsbasis in verschiedenen Bereichen oder Betrieben die Protestaktionen fort. Mehrere Sektoren und Versammlungen rufen zu einem unbefristeten Streik und zur Fortsetzung der Aktionen auf. Sie wollen die Rücknahme sämtlicher Angriffe des Regierungsprogramms und eine grundlegend andere Politik erkämpfen. Auch Blockaden, Jugendaktionen und die wöchentlichen Volksversammlungen gehen weiter.

Eine Anekdote am Rande: Auf dem Demoplatz wurde unser Koffer mit allem Material gestohlen. Ich war einen Moment allein und der Koffer stand schräg hinter mir, ganz nah! Wir liefen in alle Richtungen, um den Koffer eventuell wieder zu finden - nichts. Es blieb uns nur das Transparent, das wir hochhielten. Doch - welch Ereignis! - eine halbe Stunde später kamen Leute auf uns zu, wir seien doch von der UPML. Sie hätten einen Koffer mit Material gefunden, offen und durchgewühlt. Sie brachten ihn uns sogar an unseren Standplatz. Der Dieb hat nur unsere Flugblätter zerknüllt und die Anstecker behalten.