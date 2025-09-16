Neuer Chef für den Inlandsgeheimdienst

Nachdem der letzte Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, im vergangenen November angekündigt hatte, als Direktkandidat der CDU in Wuppertal für den Bundestag zu kandidieren (er verlor gegen den Kandidaten der SPD und ging in den Ruhestand), hatte bereits dessen Stellvertreter, Sinan Selen, die Führung des Inlandsgeheimdienstes übernommen. CDU, CSU und SPD einigten sich nun auf ihn als offiziellen Nachfolger. Selen kommt aus dem Bundeskriminalamt und war im polizeilichen Staatsschutz tätig, ab 2006 Referatsleiter für „Ausländerterrorismus und Ausländerextremismus“ im Stab Terrorismusbekämpfung des Bundesinnenministeriums.