Nur noch fünf Tage bis zum Inselfest

Nur noch fünf Tage, bis ein buntes und kulturvolles Programm auf die Besucherinnen und Besucher wartet.



Am Samstag, 20. September, wird es ab 13 Uhr eine Hüpfburg, Crêpes, verschiedene schöne Stände, einen Spendenlauf für Gaza, ein Kinderprogramm, Livemusik und spannende Gesprächsrunden geben. Am Sonntag kann man ab 10 Uhr eine Waldwanderung machen und einen "Schnupper-Subbotnik".

Wo?

Das Inselfest findet im Ferienpark Plauer See, auf der Insel Werder 6, 17214 Alt Schwerin, statt. Weitere Infos unter Tel.: 039932 827010 oder via E-Mail: info@ferienpark-plauersee.de

Hier gibt es den Flyer zum Fest