Preis soll auf 63 Euro steigen.

Am Mittwoch demonstrierten den dritten Tag mehr als 2.000 Studentinnen und Studenten vor dem Parlamentsgebäude in Dili, der Hauptstadt von Osttimor, gegen Privilegien für Parlamentsabgeordnete. Sie fordern von der Regierung, den Parlamentariern die lebenslange Rente zu streichen. Begonnen hatte die Proteste nachdem Pläne bekannt wurde, 65 Luxusautos für die Parlamentarier bereitzustellen. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei, die Tränengas gegen die Demonstranten einsetzte. Inzwischen hat die Regierung die Autopläne gestoppt. In Osttimor leben rund 1,4 Millionen Menschen, überwiegend in großer Armut.