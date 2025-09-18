Deutschlandticket

Deutschlandticket

Preis soll auf 63 Euro steigen.

Der Preis für das Deutschlandticket soll auf 63 Euro ansteigen. Aktuell kostet der einmal als 9-Euro-Ticket gestartete Fahrschein bereits 58 Euro. So ernst meint es die Bundesregierung mit Umweltschutz und Einsatz für die Massen!