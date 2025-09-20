Robert de Niro: "Organisiert euch und protestiert!"

Robert de Niro sagte: "All diese Angriffe sind inakzeptabel. Und das ist nicht nur ein amerikanisches Problem, sondern ein globales. Es ist wie in einem Film: Wir können nicht einfach tatenlos zusehen. Wir müssen handeln. Und wir müssen jetzt handeln. Ohne Gewalt, aber mit großer Leidenschaft und Entschlossenheit. Es ist an der Zeit, dass alle, denen die Freiheit am Herzen liegt, sich organisieren und protestieren."

Dem kann man nur beipflichten. Beherzigt Robert de Niros Aufruf! Organisiert euch! Gegen die Gefahr des Faschismus weltweit, aber auch für eine revolutionäre sozialistische Alternative. Macht am besten mit in REBELL und MLPD!