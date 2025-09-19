Solidarität mit den Kindern in Gaza - tolles Sponsorenessen

Etwa 20 Gäste folgten der Einladung und genossen die palästinensischen Gerichte wie Maqlubah - in deutsch übersetzt 'auf den Kopf gestellt' - Humus und Falafel. Neben dem kulinarischen Aspekt stand vor allem das Anliegen im Mittelpunkt: Solidarität mit den Kindern und Menschen in Gaza, Unterstützung einer dringend notwendigen medizinischen Einrichtung und der Akuthilfe und das Signal, dass Kinder und Jugendliche aktiv für eine gerechte und solidarische Welt und gegen diesen Genozid eintreten können. Am Ende des Abends kamen Spenden in Höhe von 200 Euro zusammen. Bewusst spenden wir 140€ für Palästina und 60 € für die Kinderorganisation Rotfüchse. Denn es braucht auch weltweit gut organisierte Solidarität, wie von Rebell und Rotfüchse, die sich dafür finanziell stärken müssen.