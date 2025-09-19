Sonderpaket von VNW-Autor Dr. Rainer Werning

Die Philippinen sind das einzige Land Südost- und Ostasiens, das nach einem europäischen Herrscher benannt ist. Die Jahrhunderte währende Kolonialherrschaft hat in dem Inselstaat tiefe Spuren hinterlassen, die bis heute auf Schritt und Tritt spürbar sind und das Denken und Handeln der Filipinos nachhaltig beeinflussen. Dr. Rainer Werning ist Politikwissenschaftler und Publizist mit den Schwerpunkten Südost- und Ostasien. Er befasst sich seit 1970 intensiv mit den Philippinen und ist ein ausgewiesener Landeskenner.



Der Verlag Neuer Weg hat drei seiner wichtigsten Bücher zu einem Paket zusammengefasst. Es handelt sich dabei um die gemeinsame Herausgabe von José Maria Sison und Dr. Rainer Werning, „Ein Leben im Widerstand – Gespräche über Imperialismus, Sozialismus und Befreiung“, das ebenfalls von José Maria Sison und Dr. Rainer Werning verfasste „Die philippinische Revolution – eine Innenansicht“ und Dr. Rainer Wernings Buch „Krone, Kreuz und Krieger“.



Das Paket ist zum Sonderpreis von 30 Euro statt der sonst üblichen 42 Euro beim Verlag Neuer Weg erhältlich.



Hier gibt es den Flyer zum Paket.

Hier gibt es eine Auswahl von Neuerscheinungen über die Philippinen, die die Frankfurter Buchmesse herausgegeben hat.