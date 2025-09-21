Attentat auf Faschist Charlie Kirk
Spekulationen über einen neofaschistischen Hintergrund der Tat
Die FAZ schrieb am 17.9. unter dem Titel "Wie radikalisierte sich der Mörder Charlie Kirks": "Während bereits wenige Stunden nach dem Attentat im MAGA-Lager viele auf ihren Sozial-Media-Profilen verkündete, der Täter stamme aus dem linken oder linksextremen Milieu.... setzt sich mittlerweile zunehmend die Deutung durch, Tyler R. könnte auf Grund dessen, was im Internet über ihn zu finden ist, dem rechtsextremistischen Spektrum angehören, genauer noch: den Anhängern des Alt-Right-Nationalisten und Holocaustleugners Nick Fuentes." Die RF Redaktion macht sich das nicht zu eigen, aber man muss auf die Position in der Diskussion hinweisen.