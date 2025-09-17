Stoppt den Völkermord! Freiheit und Gerechtigkeit für das palästinensische Volk!

Zwei befreundete junge Männer hatten die Initiative ergriffen: "Wir wollten und konnten nicht länger schweigen angesichts des unmenschlichen und völkerrechtswidrigen Handelns der israelischen Regierung." Auch deren Unterstützung durch die Bundesrepublik und viele andere Länder stand breit in der Kritik.

Die MLPD beteiligte sich und hielt gern einen Redebeitrag, um den man sie ausdrücklich gebeten hatte. Für ihre klaren Forderungen erhielt die Rednerin viel Beifall. Die gesamte Kundgebung war ergreifend, informativ, kämpferisch und selbstbewusst. Immer wieder unterbrochen von gemeinsamen Rufen "Free free Palestine!"

Deutlich spürbar und von bleibendem Wert war die Solidarität und Verbrüderung unter den Teilnehmern. Ein größerer Teil jüngere Leute, Familien mit Kindern und Großfamilien. Deutsche, Palästinenser und Migranten aus weiteren Ländern, die mehrheitlich alle zur Arbeiterschaft in Albstadt und Umgebung gehören. Somit eine ganz andere Zusammensetzung als sonst bei Kundgebungen in Albstadt üblich. Viele palästinensische Flaggen, auch einzelne türkische sowie Fahnen von MLPD, Rebell und SDAJ.

Andere Parteien? - Fehlanzeige! Die Gewerkschaften? - Fehlanzeige! Nur ein SPDler als Beobachter von außen. In Gesprächen erfuhren wir, dass unter den Palästinensern über die MLPD diskutiert wird. "Wir arbeiten mit der MLPD zusammen, weil die auch uns unterstützt", sagte einer. So lernten wir auch hier vor Ort neue Leute kennen und tauschten Adressen. Die Broschüre "Was ist die Perspektive des palästinensischen Befreiungskampfs?" stieß zur Vertiefung und zum Kennenlernen des Standpunkts der MLPD auf Interesse. Wir verkauften Literatur und sammelten Spenden für die MLPD. Für das Al Awda-Projekt, das auch vorgestellt wurde, kamen stolze 1040 EUR zusammen.