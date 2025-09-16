USA/Venezuela
US-Navy versenkt zweites Boot in Karibik
Unter dem Vorwand des Kampfes gegen ein venezolanisches Drogenkartell hatte der faschistische US-Präsident Donald J. Trump bereits Anfang September ein Boot versenken lassen, das in internationalen Gewässern unter ziviler Flagge mit unbekanntem Ziel fuhr, und elf Menschen ermordet. Nun wurde ein zweites Boot unter ähnlichen Umständen angegriffen, wobei wiederum drei Menschen von der US Navy ermordet wurden. Diese Angriffe auf angebliche Drogentransporteure – im besten Fall Hinrichtungen ohne Verfahren - in internationalen Gewässern widersprechen allen internationalen Gepflogenheiten.