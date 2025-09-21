Weg mit den Abmahnungen von Erik Kordes!

Aus vielen Betrieben, gewerkschaftlichen Gliederungen der Region, von Organisationen und Parteien kamen Erklärungen, die Erik für die Wahrnehmung und Verteidigung von demokratisch erkämpften Rechten der Arbeiter:Innen ihre Unterstützung aussprachen. Bei Opel in Rüsselsheim, hier in der Innenstadt, aber auch in anderen Betrieben wurden bis heute hunderte von Unterstützungsunterschriften gesammelt. Die IGM gewährt Erik Rechtsschutz, der Gütetermin gegen die Abmahnung vom April 2025 findet am 07.Nov. 2025 vor dem Arbeitsgericht in Darmstadt statt.

Aber nicht nur diese breite Solidarität missfällt offensichtlich dem Opel-Management. Gegen die zunehmende Arbeitshetze, die Verlängerung der täglichen Arbeitszeit, gegen die Spaltung in Stamm- und Leiharbeiter werden die Opel-Kollegen aktiv. Wir unterstützen deshalb die Forderung nach sofortiger Übernahme aller Befristeten und Leiharbeitskollegen. Auch die zunehmende weltweite Kriegsgefahr und der von der Netanjahu-Regierung betriebene Völkermord an der palästinensischen Zivilbevölkerung fordert den Protest der Opel-Kollegen heraus.

Diese Gesamtsituation führte jetzt dazu, dass dem aktiven, gewählten IG-Metall- Vertrauensmann Erik, erneut mit einer fadenscheinigen, von seinen Kollegen klar als nicht zutreffend bezeichneten, Abmahnung wegen angeblicher Arbeitsverweigerung gegenüber Vorgesetzten per Post zugestellt wurde! Auch gegen diese Abmahnung, die das Ziel verfolgt, Erik zu zermürben und die Opel- Kollegen einzuschüchtern und mundtot zu machen, werden wir die Solidarität organisieren!

Weitere Solidaritätserklärungen sind erwünscht. Diese können an den "Solidaritätskreis Ebbe langt's" geschickt werden.