Wir lassen uns die Politik der verbrannten Erde von RAG-Stiftung/VIVAWEST nicht gefallen Der Widerstand gegen die geplante „Luxussanierung" von Bergmannswohnungen durch VIVAWEST in Marl-Hüls ist ungebrochen. Damit würde bisher noch bezahlbarer Wohnraum aus der Sozialbindung genommen und das lebenslange Wohnrecht von Kumpels und ihren Familien auf kaltem Weg aufgehoben. Viele Tausend Mieter in der Stadt wären von der nachfolgenden Erhöhung des Mietspiegels betroffen.

Bei unserem Treffen werten wir die bisherigen Schritte dagegen aus und beraten das weitere Vorgehen. Es gibt einen Bericht vom erfolgreichen Tribunal gegen die Politik der verbrannten Erde durch RAG/RAG-Stiftung, wo unsere Problematik einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Außerdem bereiten wir das traditionelle Berarbeitercafe beim Volksparkfest am 3. Oktober vor, wo wir unsere Anliegen weiter bekannt machen.

Weitere Treffen immer um 18:30 Uhr am 23.10., 18.11. und 15.12.

Die Einladung im pdf-Format