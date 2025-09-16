„Wir müssen mit Antifaschisten weltweit zusammenarbeiten ...“

Hier ist im Moment ziemlich viel los, es passiert so viel und nicht alles ist gut. Die gute Nachricht ist, dass wir uns weiterhin organisieren und gegen Faschisten kämpfen. Die schlechte Nachricht ist, dass die Faschisten marschieren und immer zahlreicher werden. Bei der gestrigen Kundgebung waren die Faschisten in der Überzahl. Sie waren sehr aggressiv, die meisten waren voll mit Bier. Hunderte von ihnen wehten mit Fahnen, während sie die Antifaschisten beschimpften. Sie waren wie Tiere (…) während sie in rasender Wut an der palästinensischen Flagge zogen und sie zerrissen (…) Der Mob hat unsere friedliche Demo niedergeschlagen, viele bluteten. Die Polizei war nicht darauf vorbereitet. Polizeipferde und Kampfausrüstung wurden herangeschafft. Muslime wurden aufgefordert, drinnen zu bleiben. Denkt daran, das ist das freie Großbritannien. Es ist das Großbritannien, in dem ältere Menschen wegen Terrorismus verhaftet werden, weil sie Palästina unterstützen, während wütende Mobs mit Flaschen werfen und auf die Straße pinkeln. Unsere Straßen sind voll mit unseren Nationalflaggen. Es ist einschüchternd, weil wir wissen, dass die extreme Rechte sie aufgehängt hat. Sie mobben auf Facebook, aber ich wehre mich ruhig und nicht auf ihre Art. Ich kämpfe mit Fakten, nicht mit Beschimpfungen wie sie.

Was sind die Gründe für die faschistische Bedrohung und wer sind die Hintermänner?

Sie schreien einfach: „Stoppt die Boote, schickt sie zurück.“ Im Grunde hassen sie Muslime, aber dabei wird es nicht bleiben. Unserer Meinung nach werden sie von der extremen Rechten finanziert, von den Geldgebern, von denen, die nicht an den Menschen auf den Demonstrationen interessiert sind, sondern nur an sich selbst. Elon Musk ist einer ihrer großen Unterstützer. Er hielt eine Video-Rede, in der er von Gewalt sprach und die Menschenmenge richtig aufhetzte. Auch andere Rechtsextreme waren dort.

Wie entwickeln sich die antifaschistischen Proteste? Was erhofft ihr von einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gegen die globale faschistische Tendenz und Bedrohung?

Ich fürchte, wir könnten zu spät kommen und am Ende eine Farage-Regierung haben, aber wir geben nicht auf. Wir treffen uns, ändern unsere Taktik und organisieren uns. ... Wir müssen uns im Kampf vereinen, sonst werden wir verlieren. Unsere Frauengruppe organisiert sich, wir vernetzen uns mit Frauen aus vielen Teilen Großbritanniens. Es werden die Frauen sein, die die Dinge voranbringen, das ist immer so. Wir gehen in die Gemeinden und sprechen mit Frauengruppen innerhalb der Gewerkschaften. Unser erstes großes Frauentreffen findet am 29. Oktober statt. Wir müssen expandieren, wir müssen wachsen und wir müssen mit Antifaschisten weltweit zusammenarbeiten, das ist der einzige Weg. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir haben noch viel zu tun, um eine viel bessere Gesellschaft für alle zu schaffen. Ich werde mir jetzt die Resolution der Zimmerwald-Konferenz ansehen. Bis bald, meine Freunde.

Hier ein Eindruck von der antifaschistischen Kundgebung in London

Rede von Zarah Sultana, ausgetreten aus der Labour-Party: https://www.thecanary.co/skwawkbox/2025/09/14/zarah-sultana-speech-london/



Costas Karseras berichtet aus London über die Hintergründe der gesellschaftlichen Entwicklung in Großbritannien: Wie in weiten Teilen Europas ist auch Großbritannien nicht in der Lage, die grundlegendsten Bedürfnisse seiner Bevölkerung zu decken. Die Bürgerberatungsstelle berichtet, dass fast jeder fünfte britische Haushalt im vergangenen Jahr Schwierigkeiten hatte, seine Wasserrechnung zu bezahlen. Ein Bericht der Wohltätigkeitsorganisation Trussell Trust aus dem Jahr 2025 ergab, dass drei von zehn Tafelnutzern in berufstätigen Haushalten leben – ein Beweis dafür, dass bezahlte Arbeit die Grundbedürfnisse nicht mehr deckt. (…) Familien fragen sich, wie sie diesen Winter Essen auf den Tisch bringen oder ihre Häuser heizen sollen, während die Regierung Milliarden in Militärausgaben steckt, dies mit der angeblichen russischen Bedrohung rechtfertigt und die Sorgen mit dem Hinweis auf Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie beschwichtigt.